Pato diz que teve torção leve no Villarreal: 'Nada sério'

O incômodo sofrido por Alexandre Pato no domingo, no empate sem gols entre Villarreal e Sevilla, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol, não passou de um susto, segundo informou o próprio atacante brasileiro em seu perfil no Twitter.

Durante o duelo de domingo, disputado em Villarreal, o ex-jogador do Corinthians precisou ser substituído ainda aos 30 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma pequena lesão no pé - o atacante colombiano Rafael Santos Borré, que entrou em seu lugar, foi um dos destaques da partida.

Mas, como já antecipou o atacante brasileiro, ele deve estar apto para disputar as próximas rodadas do Campeonato Espanhol. "Galera! Tive uma torção leve numa disputa de cabeça. Graças a Deus nada sério", escreveu Pato no Twitter.

A situação do brasileiro é ainda mais favorável porque, no próximo fim de semana, por conta da janela internacional para jogos das seleções, os clubes não disputarão partidas oficiais. O Villarreal só volta a jogar pelo Espanhol no dia 10 de setembro, contra o Málaga, fora de casa. Assim, Pato deve estar recuperado até lá.