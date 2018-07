Pato é cortado de amistoso contra Argentina

O atacante sofreu um estiramento na coxa durante a vitória do Milan na quarta-feira sobre o Palermo por 3 x 1, quando o brasileiro inclusive marcou um dos gols de sua equipe.

"O médico da seleção brasileira, José Luís Runco, conversou com os médicos do clube italiano e com o próprio jogador antes de efetivar a desconvocação", informou a CBF em nota, acrescentando que um exame de ressonância confirmou a lesão.

Pato, de 21 anos, é o artilheiro da nova seleção brasileira desde que Mano Menezes assumiu a equipe, após a derrota nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul. Ele balançou as redes nos três jogos desde então, ajudando o Brasil a vencer EUA, Irã e Ucrânia.

A CBF informou que nenhum outro jogador será convocado para o lugar de Pato devido à falta de tempo hábil para se obter o visto de entrada no Catar, local da partida de quarta-feira.

Sem o jogador do Milan, Mano Menezes terá à disposição para o jogo com os argentinos os atacantes Robinho, André e Neymar, além de Ronaldinho Gaúcho, que está de volta ao time após um ano e meio.