Pato é cortado de amistosos da seleção, pode perder Copa América

Pato deixou o campo durante o empate sem gols do Milan com a Udinese no domingo com uma contusão no ombro, e o período de recuperação estimado pelo clube italiano é de até quatro semanas.

"Felizmente Pato não sofreu nenhuma fratura, portanto não deverá ser operado, deverá apenas ficar enfaixado por três ou quatro semanas. Sinto muito pela dor que está sofrendo. Não sou médico, mas acredito que não poderá jogar a Copa América", disse o presidente-executivo do Milan, Adriano Galliani, em nota no site do clube.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta segunda-feira em comunicado que Pato foi cortado pelo técnico Mano Menezes dos jogos contra Holanda, em 4 de junho, em Goiânia, e Romênia, três dias depois, em São Paulo.

Como já tinha chamado 28 jogadores para as duas partidas, Mano não convocou nenhum substituto para a vaga do atacante.

Logo após o amistoso com a Romênia o treinador vai anunciar a convocação para a Copa América, que será disputada de 1o a 24 de julho.

(Por Pedro Fonseca)