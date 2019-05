Pato e Luan treinam e devem reforçar o São Paulo contra o Bahia

O atacante Alexandre Pato e o volante Luan treinaram com bola no São Paulo na tarde desta terça-feira, quando o elenco ganhou folga. A dupla deve voltar a ficar à disposição do técnico Cuca para o jogo contra o Bahia, domingo, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão.

Pato foi desfalque no último jogo devido a uma contusão cervical sofrida na partida contra o Flamengo, na terceira rodada. Luan, por sua vez, sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda na final do Paulistão e ainda não ficou à disposição no Brasileirão.

Cuca já havia falado que espera ao menos dois reforços para o jogo contra o Bahia. Quem também tem chances de voltar é o zagueiro Anderson Martins, com dores no tornozelo direito.

"Pelo menos uns dois a gente vai ter à disposição para que domingo a gente possa fazer um bom jogo. O campeonato é difícil e todos os jogos são importantes para a gente continuar vencendo", disse Cuca, em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza.

Os outros jogadores no departamento médico são: Arboleda (estiramento na coxa esquerda), Pablo (cirurgia na coluna) e Rojas (em recuperação de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito). Além deles, o São Paulo ainda tem o desfalque de Gonzalo Carneiro, suspenso preventivamente por suspeita de doping.

O elenco do São Paulo volta aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O jogo contra o Bahia será no domingo, às 11h, no Morumbi.