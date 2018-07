Pato e Neymar põem Brasil nas quartas de final da Copa América

Com o resultado, Brasil e Venezuela terminaram respectivamente na primeira e segunda colocação no Grupo B do torneio, cada um com cinco pontos. O Brasil ficou em vantagem graças ao maior saldo de gols. Antes do jogo da seleção brasileira, Venezuela e Paraguai empataram em 3 x 3.

Com o término da primeira fase da competição continental, estão definidos os confrontos das quartas de final. A Colômbia enfrentará o Peru, a anfitriã Argentina terá o Uruguai pela frente, o Brasil voltará a duelar com o Paraguai e o Chile enfrentará a Venezuela.

No jogo do Brasil, Pato marcou duas vezes --aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 16 do segundo-- mesmo número de vezes que Neymar foi às redes --aos quatro e aos 26 da etapa final.

Os dois gols equatorianos foram marcados por Felipe Caicedo, aos 37 do primeiro tempo e aos 13 do segundo.

"Estamos com um sabor amargo e muito doloridos, porque queríamos fazer algo mais nesta partida. O Brasil aproveitou esses erros em nossa defesa e não se pode dar vantagem a eles", disse Caicedo após a partida.

O jogo foi disputado no estádio Mario Alberto Kempes e foi mediado pelo árbitro uruguaio Roberto Silveira.

(Reportagem de Luis Ampuero via redação de Buenos Aires)