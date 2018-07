Pato e Robinho pediram para deixar o Milan, diz Galliani

ROMA - Depois da derrota por 4 a 2 para a Roma, sofrida no último sábado, pelo Campeonato Italiano, o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, confirmou que Robinho e Alexandre Pato pediram para deixar o clube em janeiro, quando será aberta a janela de transferências do futebol europeu. O dirigente, inclusive, está com viagem marcada para o Brasil para acertar a negociação dos dois atacantes com clubes do País.

"Eu planejei minha viagem ao Brasil há meses. Será uma viagem de trabalho, não vou de férias. Temos duas negociações em andamento, por Pato e Robinho, que pediram para deixar o Milan. E eu também já sei o que acontecerá no caso deles deixarem o clube", afirmou Galliani, em entrevista coletiva, sem revelar o destino provável dos dois brasileiros.

Na última quarta-feira, o vice-presidente do Milan confirmou que o clube recebeu propostas pelos dois jogadores, fato que aumentou as especulações sobre a possibilidade de ambos se transferirem para o futebol brasileiro. Pato está na mira do Corinthians, enquanto o retorno de Robinho é sonho antigo do Santos, embora o Flamengo esteja entre os interessados em contratar o jogador.

Segundo a imprensa italiana, Pato estaria muito próximo de ser anunciado pelo Corinthians, que desembolsaria 15 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) por 50% de seus direitos. O Santos, por sua vez, fez uma proposta de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 20,5 milhões) por Robinho, valor considerado baixo pelo Milan, que já recusou essa oferta.

O Corinthians espera poder fechar a contratação de Pato na próxima quarta-feira, quando o presidente Mário Gobbi se reunirá com Galliani no Brasil. O Santos, por sua vez, viu a concorrência por Robinho ficar maior nos últimos dias. Além do Flamengo, o Atlético-MG também está de olho no jogador, embora o clube de Belo Horizonte não confirme oficialmente o interesse no atacante.