Pato e Sheik têm primeira chance com Mano Menezes no Corinthians

SÃO PAULO - Danilo, Romarinho e Guerrero vão para o banco. Ibson, Sheik e Pato serão titulares contra o São Bernardo, hoje, às 21h, no Pacaembu. Está aberta a briga por uma vaga de titular no time do Corinthians. Mano Menezes cumpriu o que prometeu no início da temporada. Ele mudou a escalação após duas partidas, mesmo depois de vencer a Portuguesa e o Paulista.

Ainda que o time apresente problemas de entrosamento, com três mudanças importantes no meio de campo e ataque, o treinador quer testar o desempenho de outros atletas desde o início do jogo. Assim, ele teria uma base maior para começar a pensar em um time titular já a partir do clássico de quarta-feira contra o Santos.

É uma tática interessante se, de fato, o treinador tem dúvidas na montagem do time. Mas é impensável, por exemplo, imaginar o Corinthians de Mano jogando sem Guerrero como pivô, seja no esquema o 4-2-3-1 ou até o 4-3-3.Por outro lado, se jogarem mal, Ibson, Sheik e Alexandre Pato não poderão reclamar que não tiveram chance com a mudança de técnico. Dos “medalhões” apenas Douglas continua como carta fora do baralho.

“Quando você tem um elenco qualificado, os jogadores entendem (quando saem do time). Mas lá na frente isso não vai acontecer. Digo que ainda é cedo para falar em time titular”, afirmou o treinador.Ao justificar seus argumentos, Mano se lembrou de sua primeira passagem. Ele disse que, em 2009, só definiu um time e um esquema tático, o 4-3-3, a partir da semifinal do Paulistão contra o São Paulo.

A mudança que chamou mais atenção foi a entrada de Ibson. Mano disse que ele se encaixa no time e pode fazer a função de Danilo. O treinador só pediu que a torcida tenha um pouco de paciência. “O torcedor tem de dar a parcela dele, como foram nos dois primeiros jogos. Não fomos brilhantes, mas a torcida nos ajudou.”

Contra o São Bernardo, que venceu os dois jogos que disputou, Mano quer que o Corinthians mantenha como característica a velocidade e continue atacando bastante. Pato tentará fazer a função de Guerrero, mais próximo do gol. E Sheik vai jogar na posição de Romarinho. Na lateral-esquerda, Jocinei assume o posto porque Uendel sentiu a coxa direita.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS - Walter, Diego Macedo, Gil, Paulo André e Jocinei; Ralf, Guilherme, Rodriguinho e Ibson; Emerson Sheik e Alexandre Pato. Técnico: Mano Menezes

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Fernando Lombardi, Luciano Castán e Eduardo; Daniel Pereira, Edson Felipe, Mariano e Bady; Márcio Diogo e Careca. Técnico: Edson Boaro

JUIZ: José Claudio Rocha Filho

LOCAL: Pacaembu

HORÁRIO: 21h