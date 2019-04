Pato e Tchê Tchê devem ser titulares na estreia do São Paulo no Brasileirão

O técnico Cuca indicou que os recém-contratados Tchê Tchê, Alexandre Pato e Vitor Bueno devem estrear pelo São Paulo no próximo sábado, no Morumbi, diante do Botafogo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas Tchê Tchê está com a inscrição regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O clube afirma que Pato e Vitor Bueno devem ser inscritos nesta semana.

“Tchê Tchê é polivalente, segundo volante, chega à frente, mas joga em outras funções também. O Pato é um atacante, hoje a nossa necessidade é de que ele seja centroavante. O Vitor (Bueno) joga pelo lado direito, esquerdo, meia de origem. Já para o sábado poderemos usá-los. Agora, não sei dizer. Hoje é terça-feira, vamos treinar quarta, quinta e sexta. Vamos trabalhar para escalar o melhor que a gente tem em todos os sentidos”, afirmou Cuca em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

Pato será escalado como camisa 9, jogando centralizado na área. Ele deve exercer essa função durante o período de recuperação do titular Pablo, que se recupera de cirurgia na região lombar – o período é de seis a oito semanas. Após a volta de Pablo, ele deverá atuar pelos lados do campo, posição que desempenhou em sua primeira passagem pelo clube.

No meio de campo, Tchê Tchê poderá entrar nas vagas de Liziero e Luan, que estão lesionados com estiramento muscular. O volante, então, deverá ser titular ao lado de Jucilei. Já Vitor Bueno deve ser uma opção no banco de reservas, pois disputa uma vaga com Everton e Antony em uma das pontas.