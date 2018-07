Pato é titular, perde chances e Chelsea cai para o Swansea

O brasileiro Alexandre Pato teve sua primeira oportunidade como titular do Chelsea neste sábado, se movimentou bem e chegou a ter um gol anulado, mas não conseguiu impedir a derrota para o Swansea no Campeonato Inglês. Em casa, o time galês foi superior durante boa parte dos 90 minutos e levou a melhor por 1 a 0.

O resultado afastou de vez o Chelsea da briga por competições europeias. A equipe parou nos 44 pontos, na décima colocação, oito atrás do West Ham, que hoje estaria na Liga Europa. Sábado que vem, a equipe vai receber o Manchester City. Já o Swansea chegou a 40 pontos, na 13.ª posição, e pega o Newcastle fora de casa também no sábado.

O Swansea foi bem melhor no início da partida deste sábado, encurralou o Chelsea e foi premiado com o gol da vitória aos 25 minutos. Após cruzamento de Montero da esquerda e erro da defesa londrina na tentativa de afastar, Sigurdsson apareceu na entrada da área e encheu o pé de primeira, no canto direito de Begovic.

Apesar do gol, o Swansea seguiu melhor e pressionando o Chelsea até o intervalo, sempre aproveitando os erros da defesa do adversário. Aos 35 minutos, Azpilicueta se atrapalhou e quase marcou contra. Pouco depois, Begovic saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Ayew, que se precipitou e devolveu nas mãos do goleiro.

Somente na volta para o segundo tempo, o Chelsea melhorou e Alexandre Pato apareceu. Logo aos seis minutos, o brasileiro recebeu dentro da área, dominou com o ombro e marcou, mas o árbitro anulou, alegando toque de mão. Aos nove, ele recebeu de Pedro após boa jogada pela esquerda e tentou de letra, mas jogou para fora.

Sem conseguir marcar, Pato foi substituído por Traoré aos 18 minutos. O ímpeto do Chelsea aos poucos foi caindo e o Swansea não teve maiores dificuldades para segurar a vitória.

OUTROS RESULTADOS

O sábado marcou mais uma página em meio ao pior capítulo da história do Aston Villa. Lanterna do Campeonato Inglês e no fundo do poço, a equipe voltou a ser derrotada, desta vez para o Bournemouth por 2 a 1, em casa, e praticamente selou seu rebaixamento à segunda divisão.

O Aston Villa tem 16 pontos, quase metade do primeiro time fora da zona da degola. O rebaixamento só não foi oficialmente decretado porque o Norwich, 17.º colocado, que tem 31, perdeu para o Crystal Palace por 1 a 0 fora de casa. Para se manter na elite, o Aston Villa teria que vencer os últimos cinco jogos, torcer por cinco derrotas do Norwich e tirar uma diferença de 19 gols no saldo.

Quem também vive situação desesperadora é o tradicional Newcastle, vice-lanterna, com 25 pontos, que voltou a perder neste sábado. A equipe viajou para pegar o Southampton e foi derrotada por 3 a 1, com gols de Long, Pelle e Wanyama. Townsend descontou.

Ainda neste sábado, o Watford recebeu o Everton e ficou no empate por 1 a 1. O resultado deixou as duas equipes bastante próximas na tabela. O Watford é o 15.º, com 37 pontos, um atrás do Everton, 14.º.