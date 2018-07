Pato e Toloi são relacionados e podem jogar clássico

O técnico Muricy Ramalho ganhou dois reforços para o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Morumbi. O atacante Alexandre Pato e o zagueiro Rafael Toloi, desfalques nas últimas partidas, estão entre os relacionados pelo São Paulo. Paulo Henrique Ganso, que não treinou na sexta, também vai para o último clássico do ano.

Pato não joga há exato um mês, desde o confronto diante do Huachipato, no Chile, enquanto Toloi desfalca o time desde 22 de outubro. Ambos se recuperaram de lesões musculares, mas, sem ritmo de jogo, deverão ficar no banco de reservas no clássico. Luis Fabiano e Alan Kardec formarão dupla no ataque, enquanto Paulo Miranda e Antonio Carlos disputam vaga ao lado de Edson Silva na zaga.

No meio, Paulo Henrique Ganso deve jogar. O meia sentiu sofreu um edema na região ligamentar na parte medial do joelho direito diante do Inter, na quarta-feira, tratou-se no Reffis, foi avaliado pelo departamento médico neste sábado e está à disposição de Muricy Ramalho. Lucão, Maicon e Rodrigo Caio, machucados, não jogam mais este ano.

Com Alvaro Pereira na seleção uruguaia, Michel Bastos deve ser mantido na lateral-esquerda. Assim, o São Paulo vai pegar o Palmeiras com: Rogério Ceni; Hudson, Paulo Miranda (Antonio Carlos), Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Luis Fabiano e Alan Kardec. Todos os 23 jogadores à disposição foram relacionados.