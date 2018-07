Pato e Toloi treinam no São Paulo em reapresentação

Alexandre Pato se machucou na partida de volta contra o Huachipato, ainda nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 15 de outubro. A princípio, o atacante foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda, mas a lesão evoluiu para uma contratura que o tirou de combate desde então. A expectativa é que ele esteja liberado para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo.

Já Rafael Toloi sofreu um estiramento na perna esquerda no clássico contra o Corinthians, em 21 de setembro, e chegou a enfrentar a Chapecoense, mas voltou a sentir o local e também virou desfalque constante. O defensor, no entanto, inspira um pouco mais de cuidados e possivelmente só esteja disponível no próximo dia 19 para o jogo de ida contra o Atlético Nacional, de Medellín, na Colômbia.

A atividade foi a única antes da partida contra o Internacional, nesta quarta, no estádio do Morumbi, adiantada da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco ganhou folga após bater o Vitória no último domingo e tem a chance de ficar a dois pontos do Cruzeiro, que no meio de semana começa a decidir a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro.

O time terá o retorno do volante Hudson, que cumpriu suspensão contra o Vitória, mas perdeu o lateral-esquerdo Alvaro Pereira, com a seleção do Uruguai. O técnico Muricy Ramalho deve escalar força máxima para a partida.