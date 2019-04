Pato e Vitor Bueno têm nomes regularizados na CBF e podem estrear pelo São Paulo

O atacante Alexandre Pato e o meia Vítor Bueno foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quarta-feira e podem reforçar o São Paulo na estreia no Campeonato Brasileiro, no sábado, às 16h, no Morumbi, diante do Botafogo.

Pato vai começar como titular e vai exercer a função de camisa 9, a referência na área. Foi assim que ele foi escalado em todos os treinamentos táticos. Pato deverá exercer a função enquanto Pablo estiver se recuperando de cirurgia na região lombar – o prazo de recuperação é de seis a oito semanas.

Isso significa que Pato será o centroavante do time até a parada para a Copa América. Com o retorno de Pablo, Pato provavelmente será escalado pelos lados do campo, posição que ocupou em sua primeira passagem pelo Morumbi.

Nos treinos, Pato está bem. Depois de ter feito um gol no jogo-treino da semana passada diante do São Caetano, ele fez dois golaços no trabalho com bola, mostrando grande poder de finalização no treino desta terça-feira. Nesta quarta-feira, a equipe fez treinamento sem a presença da imprensa.

Tchê Tchê, que já tinha sua situação regularizada, também fará sua estreia. Ele será o substituto de Liziero, que não se recuperou de uma lesão muscular. Já o meia Vitor Bueno, que ainda não está bem fisicamente, deve ser opção no banco de reserva.