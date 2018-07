Pato enfrenta resistência até de companheiros no Corinthians

Confirmado no jogo de sábado, contra o Figueirense, no Itaquerão, o atacante Alexandre Pato terá que superar a desconfiança não só da torcida como de alguns companheiros no Corinthians, principalmente dos atletas que têm mais tempo de casa.

Após o jogo com o São Paulo, Cássio já deixou claro seu descontentamento e pediu que os outros atacantes não sejam esquecidos. O fato é que outros atletas também não estão muito satisfeitos com a volta do jogador, mas o técnico Cristóvão Borges está animado com a possibilidade de contar com ele, já que outras opções na posição não tem agradado.

O ideal para o treinador, diretoria e jogadores era a contratação de um nome de peso para o ataque, mas o clube não conseguiu acerto com ninguém e hoje fecha a janela de transferência para atletas que chegam do exterior. Nos bastidores, os dirigentes admitem que dificilmente conseguirão acertar com algum atacante nesta terça-feira.

Entretanto, a diretoria corintiana continua a procura por nomes que atuam no futebol brasileiro ou que estejam sem clube. Além de atacante, a lateral-direita é vista como uma posição importante por Cristóvão Borges, que conta apenas com Fagner e Léo Príncipe para o setor, mas o garoto não tem agradado o treinador durante os treinos, mas pode ganhar uma oportunidade no sábado, já que Fagner está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.