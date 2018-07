Pato está com um pé no PSG

SÃO PAULO - O Milan não aceitou a proposta de 28 milhões de euros (R$ 64,4 milhões) mais bônus que podem chegar a 5 milhões de euros (R$ 11,5 milhões) para vender Pato ao Paris Saint-Germain, mas deu sinais de que fechará o negócio se o clube francês subir um pouco sua oferta. O vice-presidente Adriano Galliani viajará nesta quinta para a Inglaterra a fim de avançar nas negociações com o Manchester City para contratar Tevez, operação que só será possível se o clube italiano levantar dinheiro vendendo Pato.

O objetivo do Milan é conseguir o empréstimo de graça do argentino por seis meses e em junho pagar 25 milhões (R$ 57,5 milhões)ao City - mesma proposta feita pela rival Inter. A viagem de Galliani à Inglaterra para mudar a oferta (inicialmente o clube não queria ter a obrigação de comprar Tevez em junho, podendo devolvê-lo ao fim do empréstimo) é vista como um indício de que a venda de Pato está bem encaminhada.

O procurador de Pato, Gilmar Veloz, deve embarcar amanhã para Milão. Em entrevista dada ontem ao JT, ele admitiu que Pato já teve contato com o clube francês. "O diretor do PSG é o Leonardo, grande amigo do Pato. O técnico é o Ancelotti, que se dá muito bem com o Pato. É claro que já houve contato. Mas respeitaremos a decisão do Milan. Se decidirem vender o Pato, tudo bem. Se resolverem não vender, tudo bem também."

Veloz discorda da opinião de que trocar o Milan pelo Paris Saint-Germain seria um retrocesso na carreira de um jogador de 22 anos. E, com uma dose de ironia, discorreu sobre as vantagens da troca. "Será que é mau negócio jogar num clube que foi comprado pela família mais rica do Catar e que está gastando uma fortuna para transformar o time num dos mais fortes do mundo? Será que é ruim trabalhar com um dos melhores treinadores da Europa? E acho que não deve ser muito ruim viver em Paris... Até que a cidade não é feia, né?"

Seguramente não deve ser mau negócio. Na Itália o que se diz é que o PSG oferece a Pato um salário anual de 7 milhões (R$ 16,1 milhões), bem mais do que os 4,5 milhões (R$ 10,3 milhões) que ele recebe hoje.