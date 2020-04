Pato fala sobre relação com Andrés Sanchez: 'Às vezes, fala muita coisa que não é verdade'

O atacante Alexandre Pato deixou o Corinthians em 2014, mas ainda gera repercussão pelos lados do clube alvinegro. O presidente Andrés Sanchez afirmou que o hoje jogador do São Paulo será sempre bem-vindo no ambiente corintiano e que não gostaria que ele guardasse mágoa do Corinthians pela passagem fracassada que teve em pouco mais de um ano.

LEIA TAMBÉM > Goleiro Denis revela arrependimento por não ter saído do São Paulo mais cedo

Em entrevista à FOX Sports, Alexandre Pato pode ver um vídeo gravado pelo mandatário corintiano para falar sobre o jogador. "É uma pessoa especial, grande amigo e grande jogador do futebol brasileiro. Peço para não ficar com mágoa do Corinthians, que é um time grande, um time querido. Se ele não deu certo, ele teve os problemas dele, teve os problemas do Corinthians, mas ele é uma pessoa sempre muito bem-vinda", disse Andrés Sanchez.

O atacante foi contratado pelo Corinthians no início de 2013 por R$ 40 milhões junto ao Milan. No time que havia acabado de ser campeão mundial, Alexandre Pato conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana, mas no final do ano ficou marcado por um pênalti com cavadinha perdido na eliminação da Copa do Brasil diante do Grêmio.

Em baixa, no começo de 2014 foi envolvido em uma troca com Jadson, do São Paulo. Em julho de 2016, depois de alguns empréstimos, foi vendido ao Villarreal, da Espanha. Em resposta, Alexandre Pato disse que Andrés Sanches "fala muita coisa que não é verdade".

"Conheci ele no Corinthians. Às vezes ele fala muita coisa que não é verdade, fala muito por ser esse cara que gosta de ter atenção nele. Não tenho nenhum problema com o Corinthians. Foi através deles que tive o prazer de jogar no São Paulo, foi aí que encontrei meus colegas, foi aí que encontrei um clube muito legal, muito bacana, jogadores que me ajudaram bastante. Mas não tenho nada. Desejo a ele sucesso, que ele faça a caminhada dele e eu faço a minha que eu estou fazendo muito feliz no São Paulo", afirmou.