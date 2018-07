Pato faz defesa enfática de Osorio: 'ele quer o bem da equipe'

Autor de um belo gol na vitória do São Paulo contra o Grêmio na tarde deste domingo, na Arena Grêmio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alexandre Pato, que já disse em diversas ocasiões que melhorou de desempenho após Osorio, saiu mais uma vez em defesa do treinador Juan Carlos Osorio.

O atacante afirmou que Osorio tem apoio do elenco tricolor - na saída do jogo contra o Santos, na última quarta-feira, em que o clube perdeu por 3 a 0, o treinador criticou a forma como o plantel são-paulino atuou.

"Ele tem o grupo na mão, está controlando cada jogador. Isso é mérito de todos. Ele incorporou o rodízio e todos jogadores têm que entender que é para o bem da equipe. É muito complicado jogar nesse calendário nosso, hoje estava todo mundo cansado. E no fim do campeonato esse rodízio vai ajudar bastante", disse Pato.

A palestra de Osorio antes do jogo foi fundamental na vitória, segundo Pato. "Ele mostrou que o jogo era muito importante. O Grêmio está muito bem no campeonato, então tinha que marcar em cima. E a gente fez um mix de tudo isso na defesa, no meio e no ataque", afirmou.

O artilheiro do São Paulo no campeonato também falou do quanto Osorio tem ajudado em seu desempenho. "Ele me deixa à vontade em campo. Ele quer que eu ajude na marcação, tem me dado bastante conselhos. Esse momento é bom porque ele me dá confiança para ajudar os companheiros".

