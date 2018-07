Pato faz treino físico antes de apresentação oficial

SÃO PAULO - Antes de ser apresentado oficialmente no São Paulo, na terça-feira, Alexandre Pato reforçou a parte física na manhã desta segunda, já visando sua estreia na equipe, na Copa do Brasil. O atacante entrará em campo com a camisa do novo time pela primeira vez no dia 12 de março, contra o CSA. Pato fez trabalho de fortalecimento muscular e um circuito de treino funcional acompanhado do preparador físico Sérgio Rocha. As atividades deram sequência ao esforço realizado no fim de semana.

Na parte da tarde, Pato terá a companhia do restante do elenco, que voltará aos trabalhos após o empate sem gols com a Portuguesa na noite de sábado. O atacante já havia começado a treinar com os novos companheiros desde a terça da semana passada, mesmo antes de sacramentar sua transferência do Corinthians para o rival. O contrato de empréstimo só foi assinado na sexta-feira.

A apresentação está marcada para esta terça após as atividades da manhã. Liberado para jogar, Pato só poderá estrear em março, na Copa do Brasil, porque não pode atuar no Campeonato Paulista. O regulamento impede que um atleta com mais de três jogos por um time defenda as cores de outra equipe na mesma edição do torneio.