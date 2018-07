Pato ganha vaga e fará trio com Emerson e Guerrero no Corinthians

SÃO PAULO - Com a vaga às oitavas de final do Campeonato Paulista já garantida, o técnico Tite aproveitará a última rodada da competição para testar uma formação que há muito tempo os torcedores corintianos esperavam para ver. Neste domingo, diante do Atlético Sorocaba, no Pacaembu, o treinador promoverá a entrada de Alexandre Pato entre os titulares, e o jogador fará trio ofensivo com Emerson e Guerrero.

Pior para Romarinho, que vinha fazendo boas partidas atuando um pouco mais recuado, mas acabou sacado da equipe para a entrada do ex-atacante do Milan. A opção pelo trio ofensivo foi confirmada no treino deste sábado, e no domingo será a primeira vez que Pato, Guerrero e Emerson atuaram juntos desde o início da partida.

A alteração deve deixar o Corinthians mais ofensivo para a partida e será um teste já pensando no duelo com o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. Tite levará o Corinthians a campo com: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Emerson, Alexandre Pato e Guerrero.