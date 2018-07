Pato machuca ombro e deve perder Copa América O atacante Alexandre Pato deverá desfalcar a seleção brasileira na Copa América, que será disputada a partir do dia 1.º de julho, na Argentina. Titular da equipe de Mano Menezes nos últimos amistosos, o jogador sofreu uma lesão no ombro direito neste domingo, durante a partida do Milan contra a Udinese, pela última rodada do Campeonato Italiano.