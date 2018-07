Pato marca dois, Milan vence e assume liderança

Mano Menezes foi ao estádio San Siro neste sábado acompanhar os brasileiros do Milan. E a presença do treinador da seleção parece ter inspirado Alexandre Pato. Com uma grande atuação, o atacante marcou dois gols na vitória de sua equipe sobre o Chievo, por 3 a 1. De quebra, Robinho completou o placar.

Com o importante triunfo, o Milan chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. Pode, no entanto, ser ultrapassado por Lazio, Inter de Milão e Napoli, que ainda jogam no domingo. O Chievo, por sua vez, permanece com dez pontos.

O Milan começou a partida com Ronaldinho Gaúcho, Pato e Ibrahimovic formando um trio ofensivo - Robinho, mais uma vez, só entrou no segundo tempo. E não demorou para que o ex-jogador do Internacional brilhasse. Logo aos 17 minutos, ele recebeu cruzamento do atacante sueco e bateu de primeira, abrindo o placar. Pouco depois, o brasileiro recebeu novo passe de Ibrahimovic e bateu com precisão na saída do goleiro.

O Chievo ainda tentou a reação aos 25 minutos do segundo tempo, quando descontou após cobrança de escanteio. Mas já nos acréscimos, o Milan definiu a vitória. Até então apagado, Ronaldinho Gaúcho deu bom passe e Robinho driblou o goleiro, antes de tocar para o gol.