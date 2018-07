Pato marca em estreia, mas time chinês perde amistoso na Itália

Alexandre Pato fez, nesta quarta-feira, o seu primeiro gol com a camisa do Tianjin Quanjian. Realizando pré-temporada na Itália, o clube chinês entrou em campo para enfrentar o Pisa, no estádio do rival, e foi derrotado por 3 a 2, de virada. O gol que definiu o placar saiu nos acréscimos.

Escalado como titular, Pato fez o segundo gol do time chinês, aos 34 minutos do primeiro tempo. De acordo com o relato do site do Pisa, ele se livrou da falta no lado esquerdo da área e bateu para marcar. Logo no primeiro minuto de jogo, outro brasileiro, o ex-santista Geuvânio, havia aberto o placar.

Além da estreia de Pato, contratado após apenas seis meses no Villarreal, o duelo desta quarta-feira teve uma atração especial nos bancos de reservas. De um lado, como técnico do Tianjin Quanjian, o ex-zagueiro Fabio Cannavaro. Do outro, como treinador do Pisa, o ex-volante Gennaro Gattuso. Eles foram companheiros no título da Copa do Mundo de 2006. O clube italiano está de volta à segunda divisão depois que ir à falência em 2009 e precisar começar do zero.