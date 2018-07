Pato marca, mas Villarreal perde do Mônaco em casa pela Liga dos Campeões

Com erros de brasileiros, Porto e Roma ficaram no 1 a 1 nesta quarta-feira, no estádio do Dragão, em Portugal, no jogo de ida do playoffs da Liga dos Campeões. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira no estádio Olímpico da capital italiana.

Os italianos saíram na frente graças a um gol contra do zagueiro Felipe, ex-Corinthians. Mas os portugueses conseguiram o empate com o centroavante André Silva, no segundo tempo, por causa de um pênalti cometido pelo lateral-esquerdo Emerson, ex-Santos, que colocou a mão na bola dentro da área.

Além dos dois, a partida contou com a presença de mais quatro brasileiros em campo. Pelo lado do Porto, também atuaram o lateral-esquerdo Alex Telles, que já teve passagens pelo Juventude e pelo Grêmio, e o volante Otávio, revelado pelo Internacional. No lado da Roma, começaram entre os titulares outros dois jogadores revelados pelo time colorado: o goleiro Alisson e o zagueiro Juan Jesus.

O gol da Roma saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola bateu na perna de Felipe e entrou no canto direito do goleiro Iker Casillas. Os italianos, mesmo jogando fora de casa, foram melhores na partida até ficarem com um a menos. Aos 41, Vermaelen quase cometeu um pênalti, a falta foi muito próximo à área, e recebeu o segundo amarelo.

Com um a mais e a torcida a seu favor, o Porto foi para cima e teve um gol anulado logo aos cinco minutos da segunda etapa. Adrián López aproveitou bate rebate na área e mandou para as redes. O juiz chegou a validar o gol, mas depois voltou atrás e marcou impedimento do atacante.

Dez minutos mais tarde, no entanto, o Porto conseguiu empatar. Após cobrança de escanteio, André desviou de cabeça e a bola bateu no braço de Emerson. Pênalti, que André Silva bateu sem chances para o goleiro Alisson.

GOL DE PATO

O atacante brasileiro Alexandre Pato marcou nesta quarta-feira seu primeiro gol pelo Villarreal após quatro partidas disputadas. Mas sua equipe perdeu por 2 a 1 para o Monaco, no estádio El Madrigal, na Espanha, no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões.

Os visitantes venceram também graças a ajuda de um brasileiro. O lateral-direito Fabinho, revelado pelo Fluminense, abriu o marcador em cobrança de pênalti logo aos dois minutos de partida.

Pato, que teve uma boa atuação, deixou tudo igual aos 36 minutos. Após cruzamento de Rafael Borré, o atacante ganhou no alto de cabeça e mandou para as redes. Pato teve a chance de virar a partida aos seis da etapa final, mas chutou para fora.

O Monaco foi mais preciso e garantiu a vitória aos 27 minutos com um belo gol do português Bernardo Silva. Ele passou por três marcadores e bateu colocado na saída do goleiro: 2 a 1 e a vantagem de poder empatar o jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira, na Espanha.

OUTROS JOGOS

Ainda pelos jogos de ida dos playoffs da Liga, o Celtic goleou o Hapoel por 5 a 2, em casa. O destaque da partida foi o atacante escocês Griffiths, com dois gols. Rogic, Dembele e Scott Brown garantiram a goleada. Descontaram o brasileiro Lúcio Maranhão e Melikson.

O Légia Varsóvia, da Polônia, venceu o Dundalk, na Irlanda, por 2 a 0, com gols de Nikolic e Prijovic. Em casa, o Ludogorets, da Bulgária, passou pelo Viktoria Plsen, da República Checa, pelo mesmo placar. Moti e Misidjan marcaram.