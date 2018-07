Pato marca seu 1º gol no Espanhol e abre caminho para vitória do Villarreal

O brasileiro Alexandre Pato marcou neste domingo seu primeiro gol no Campeonato Espanhol e abriu caminho para a vitória do Villarreal sobre o Osasuna, por 3 a 1, em casa, no estádio El Madrigal, pela sexta rodada da competição.

O resultado levou o time anfitrião para a quarta colocação na tabela com 12 pontos, a apenas dois de distância do líder Real Madrid. Os visitantes caíram para a lanterna, com apenas dois, a três de deixar a zona de rebaixamento.

O gol de Pato saiu logo aos cinco minutos de partida. Samu Castillejo cruzou da direita e o brasileiro apareceu livre quase que na pequena na área para cabecear para as redes. Foi terceiro tento do centroavante com a camisa do Villarreal - ele fez dois nos playoffs da Liga dos Campeões e outro na Liga Europa.

Os donos da casa continuaram melhores na partida e ampliaram aos 24 segundo. Bruno cobrou pênalti no canto direito do goleiro Mario, que caiu para o lado esquerdo. Ainda no primeiro tempo, aos 39, Castillejo deixou Sansone na cara do gol. O italiano só teve o trabalho de tocar na saída de Mario e garantir a vitória.

Nos acréscimos ainda do primeiro tempo, aos 46 minutos, os visitantes descontaram com Roberto Torres em cobrança de pênalti. Na etapa final, Pato foi substituído aos 17 minutos pelo mexicano Jonathan dos Santos. O time da casa tratou de segurar a vantagem e garantiu o triunfo e a invencibilidade no Espanhol após seis jogos disputados.

O Villarreal agora volta as atenções para a Liga Europa, na qual enfrentará o Steaua Bucareste, na Romênia, nesta quinta-feira. No domingo, a equipe visitará o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. No sábado, o Osasuna receberá o Las Palmas pela competição nacional.