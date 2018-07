Pato melhora de virose, treina e reforça o São Paulo contra o Sport

O São Paulo vai voltar a ter seu quarteto ofensivo completo para pegar o Sport, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O atacante Alexandre Pato, que não enfrentou o Criciúma, quinta-feira, pela Sul-Americana, está recuperado de uma virose gastrointestinal e vai para a partida.

Com Kaká, Ganso, Pato e Kardec atuando juntos, o São Paulo só venceu. Diante do Figueirense, no fim de semana passado, Pato e Ganso estavam suspensos e o time só empatou em Santa Catarina. Depois, contra o Criciúma, Pato foi desfalque. Agora, todos estão juntos de novo.

A volta de Pato é importante para o São Paulo porque o atacante vive a melhor fase desde o retorno ao Brasil. Nos últimos oito jogos, fez seis gols e deu uma assistência, conseguindo manter uma boa regularidade como segundo homem de ataque.

Outro que volta a ficar à disposição de Muricy Ramalho é o zagueiro Antonio Carlos, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Apesar de ser titular absoluto, desta vez ele fica no banco de Edson Silva, ainda em busca de recuperar ritmo de jogo.

Para pegar o Sport, o São Paulo não pode contar com Alvaro Pereira, que está com seleção uruguaia, Michel Bastos, suspenso, e não tem a opção de Ademilson, que voltou a marcar pela seleção olímpica do Brasil neste sábado. Luis Fabiano e Rodrigo Caio seguem fora por lesão - o atacante pode ficar à disposição durante a semana.

A tendência é o São Paulo entrar em campo diante do Sport com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Reinaldo; Souza, Denilson, Kaká e Ganso; Pato e Alan Kardec.