Pato minimiza polêmica e diz que fica no Milan O atacante Alexandre Pato tentou recuar na polêmica que criou com o técnico Massimiliano Allegri, do Milan, a quem havia acusado de não falar com ele e criticá-lo somente através da imprensa. Neste sábado, em Dubai, o jogador brasileiro disse que o treinador só precisa conversar diretamente com o grupo. "[Allegri] Fez um discurso para toda a equipe no primeiro dia e está bem assim, não servem discursos individuais", manifestou Pato.