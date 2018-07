Pato não treina no São Paulo, mas deve enfrentar o Vasco

O atacante Alexandre Pato foi a baixa no treino do São Paulo nesta terça-feira, véspera do confronto com o Vasco, no Morumbi, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com o clube, o jogador foi liberado pelo técnico Juan Carlos Osorio para viajar ao Rio de Janeiro com a intenção de resolver problemas particulares e teve problemas no voo de volta para a capital paulista.

Pato treinou na segunda-feira pela manhã com o elenco e embarcou à tarde para o Rio. Por falta de boas condições meteorológicas, o atacante não conseguiu retornar a tempo do treino desta terça. Apesar disso, a comissão técnica aguarda a chegada dele no fim da tarde, quando o elenco inicia a concentração no CT da Barra Funda antes de encarar o time carioca, no Morumbi.

Artilheiro do time na temporada, Pato tem 22 gols marcados no ano, nove deles no Campeonato Brasileiro. O jogador deve ser titular contra o Vasco e ter a companhia de jogadores que foram desfalques nas últimas partidas e agora voltam a ficar à disposição. Luis Fabiano e Michel Bastos cumpriram suspensão, Paulo Henrique Ganso está livre de dores no joelho direito, Wilder Guisao se recuperou de dores musculares e Rogério Ceni apenas foi poupado no jogo do último domingo com o Avaí.

Além deles, a equipe contou com o retorno do argentino Centurión. O atacante havia sido liberado para viajar ao seu país acompanhar a namorada em tratamento de saúde. O jogador se reapresentou e treinou junto com o elenco nesta terça. Somente continuam como baixas o zagueiro Luiz Eduardo (lesão no joelho esquerdo) e o volante Hudson (dores musculares).