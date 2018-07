Pato passa em branco e Villarreal só empata na Liga Europa

Com uma atuação discreta de Alexandre Pato, o Villarreal empatou com o Steaua Bucareste por 1 a 1, nesta quinta-feira, em rodada da fase de grupos da Liga Europa. Após brilhar na partida de estreia na competição, o atacante brasileiro passou em branco no jogo disputado na capital da Romênia.

Sem protagonizar as principais chances do Villarreal, como aconteceu na rodada anterior, Pato foi substituído no segundo tempo. O duelo já estava empatado por 1 a 1. Rafael Borre abrira o placar para os visitantes, aos 9 minutos de jogo. E Sulley Muniru buscara a igualdade, aos 20.

No outro jogo do Grupo L, o Zurich somou os primeiros pontos ao vencer o Osmanlispor por 2 a 1, mesmo depois de desperdiçar uma cobrança de pênalti, com Marco Schoenbaechler. O mesmo jogador se redimiu em seguida ao marcar o primeiro gol da equipe suíça contra o time turco.

Desta forma, o Villarreal assumiu a liderança da chave, com quatro pontos. Osmanlispor e Zurich têm ambos três pontos. E o Steaua Bucareste, com seu primeiro ponto, ocupa o quarto e último lugar do grupo.

No Grupo I, Mario Balotelli voltou a deixar sua marca com a camisa do Nice, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do time francês para o Krasnodar por 5 a 2, na Rússia. O atacante italiano foi ofuscado nesta quinta pelos brasileiros Ari e Joãozinho, este também com naturalidade russa. Cada um deles marcou duas vezes. Wylan Cyprien anotou o outro gol do time visitante.

Em Gelsenkirchen, o Schalke também obteve sua segunda vitória na fase de grupos. O time alemão derrotou o Salzburg por 3 a 1. Leon Goretzka, Benedikt Hoewedes e Duje Caleta-Car, contra, balançaram as redes em favor dos anfitriões. Com estes resultados, Krasnodar e Schalke somam seis pontos na chave. O time russo lidera por ter maior saldo de gols.

Pelo Grupo J, a Fiorentina não tomou conhecimento do Qarabag e goleou por 5 a 1 o time do Azerbaijão. Jogando em casa, o time italiano deslanchou em campo depois que o rival sofreu uma expulsão e sacramentou a goleada. Mauro Zarate foi o destaque da partida, com dois gols.

Com a goleada, a Fiorentina despontou a liderança da chave, agora com quatro pontos. O PAOK Thessaloniki tem a mesma pontuação, porém sem o mesmo saldo de gols. Assim como a Fiorentina, a equipe grega também faturou a primeira vitória na fase de grupos nesta quinta, ao superar o Slovan Liberec, na República Checa, por 2 a 1, com gols de Stéfanos Athanasiadis.