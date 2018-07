Pato perde pênalti, mas Villarreal bate Real Sociedad com golaço do meio de campo

O brasileiro Alexandre Pato desperdiçou um pênalti quando a partida ainda estava 0 a 0, mas o Villarreal não sentiu o gol perdido e conseguiu vencer a Real Sociedad por 2 a 1, neste domingo, no estádio El Madrigal, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Sansone balançou as redes duas vezes, com direito a um golaço do meio de campo por cobertura, e Yuri descontou.

Com o resultado, o Villarreal alcançou oito pontos, na sexta posição, que dá direito a uma vaga na Liga Europa. Já a Real Sociedad estacionou nos quatro pontos e caiu para a 13.ª colocação do Espanhol.

Após voltar de lesão com um gol marcado contra o Zurich na última quinta-feira, pela Liga Europa, Pato mostrou personalidade neste domingo ao pedir para bater o pênalti sofrido por Sansone aos 15 minutos do primeiro tempo. Com o apoio dos torcedores no El Madrigal, o brasileiro correu para a bola e bateu firme no canto, mas a bola saiu à direita da meta da Real Sociedad.

Apesar do pênalti desperdiçado, o Villarreal manteve-se no ataque e conseguiu abrir o placar aos 22 minutos. Soriano acertou bonito passe e Sansone, dentro da área, bateu por baixo na saída do goleiro Rulli.

Três minutos mais tarde, Sansone executou uma pintura. Pouco à frente da linha que divide o campo, pelo lado direito, o atacante notou Rulli adiantado e chutou por cobertura para fazer certamente um dos gols mais bonitos da temporada: 2 a 0 para o Villarreal.

Já aos 35 minutos do primeiro tempo, a Real Sociedad descontou. O brasileiro Willian José avançou pelo meio e encontrou Yuri pelo lado esquerdo. O lateral recebeu a assistência e bateu forte, cruzado, para balançar as redes.

Na segunda etapa, a Real Sociedad partiu para cima do Villarreal e chegou a colocar quatro atacantes em campo: Juanmi, Oyarzabal, Vela e Willian José. No entanto, os donos da casa se fecharam bem e evitaram o empate. Nos acréscimos, os visitantes ainda perderam Zaldúa, expulso após levar o segundo amarelo.

Pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal encara o Real Madrid na próxima quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu. No mesmo dia, a Real Sociedad recebe o Las Palmas.