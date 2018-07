Pato pode ir para o PSG

SÃO PAULO - O Milan não assume publicamente para não desvalorizar seu jogador, mas está louco para vender Pato ao Paris Saint-Germain nesta janela de transferências que se fechará dia 31. O clube tem dois motivos fortes para querer fazer dinheiro com o atacante: 1) Amenizar o rombo do balanço financeiro da temporada; 2) Conseguir recursos para melhorar sua oferta ao Manchester City por Tevez e ganhar o duelo com a Inter pelo argentino.

A intenção do clube era embolsar um valor próximo a 40 milhões de euros (R$ 92 milhões) com a venda de Pato, mas nos bastidores os dirigentes italianos acham que não conseguirão vendê-lo por essa quantia. A primeira oferta do PSG, para sondar o terreno, foi de 20 milhões de euros (R$ 46 milhões). Nesta terça à noite chegou a segunda: 28 milhões de euros (R$ 64,4 milhões), com margem para subir com a inclusão de bônus ligados ao rendimento de Pato e aos resultados obtidos pelo time francês com ele.

Gilmar Veloz, empresário de Pato, deve chegar a Milão nesta quinta-feira para também participar das negociações.

A proposta inicial do Milan ao Manchester City foi a seguinte: empréstimo gratuito até junho e obrigação de comprar Tevez por 25 milhões de euros se vender um atacante. Se não vender, o clube italiano poderia devolver Tevez.

O problema é que a rival Inter entrou na parada e arruinou seus planos ao se comprometer a pagar 25 milhões de euros ao City em junho depois do empréstimo gratuito. E embora o argentino prefira o Milan, o clube inglês gostou mais da oferta da Inter. Para não perder Tevez, o Milan precisa arrumar dinheiro logo.

A venda de Pato entraria no balanço desta temporada, e a compra de Tevez apenas no da próxima - quando a folha salarial poderá ser bem aliviada. O Milan gasta 160 milhões de euros (R$ 368 milhões) por ano entre salários e impostos, e em junho 11 jogadores ficarão sem contrato - entre eles alguns que custam caro, como Nesta, Gattuso, Seedorf, Ambrosini e Inzaghi.