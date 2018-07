Pato posta foto ao lado de Cannavaro e comemora ida para time chinês

Embora a sua contratação ainda não tenha sido oficializada, Alexandre Pato comemorou, por meio de sua página no Twitter, a sua ida para o Tianjin Quanjian, a mais nova contratação de peso do futebol chinês. Na Itália, onde o time chinês realiza sua pré-temporada, e vestindo uma camisa de treino de sua nova equipe, o atacante posou para uma foto ao lado do italiano Fabio Cannavaro, técnico do clube, para festejar sua transferência.

"Estou muito feliz por fazer parte dessa família Tianjin Quanjian", escreveu o jogador brasileiro, que anteriormente havia sido contratado junto ao Villarreal, da Espanha, após uma passagem rápida e frustrante pelo Chelsea. Antes disso, teve outra passagem fracassada pelo Corinthians, que o contratou por 15 milhões de euros junto ao Milan, antes de emprestar o atleta para o rival São Paulo.

Embora o Villarreal também ainda não tenha confirmado a transferência de Pato de forma oficial, a mídia chinesa noticiou que ele foi contratado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

Sem conseguir emplacar uma boa sequência na sua carreira há muito tempo, Pato, de 27 anos, marcou apenas seis gols em 24 jogos pelo Villarreal, depois de ter atuado por somente duas vezes pelo Chelsea, no qual ficou encostado após ter retornado de forma breve ao Corinthians, assim que acabou o seu vínculo de empréstimo ao São Paulo.

Na última segunda-feira, o meia belga Witsel, outro novo reforço do Tianjin Quanjian, também já havia recorrido às redes sociais para dar boas-vindas ao brasileiro. A equipe chinesa, que acaba de subir à primeira divisão do futebol chinês, também conta em seu elenco com o ex-santista Geuvânio em seu elenco.

Para poder acertar a sua transferência para o clube chinês e fazer exames médicos no time, Pato ficou fora do jogo que o Villarreal disputou no último final de semana pelo Campeonato Espanhol.