Pato promete que São Paulo será mais forte nos clássicos

O único clube grande do futebol paulista a não vencer clássicos em 2015 terá pela frente dois encontros decisivos com rivais nos próximos dias. O São Paulo joga pela sobrevivência no Campeonato Paulista neste domingo contra o Santos, pela semifinal, e depois decide no Morumbi a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores diante do Corinthians. Embora o retrospecto seja negativo, o atacante Alexandre Pato garantiu que o time agora está muito mais preparado do que nos confrontos anteriores.

Até agora em quatro jogos contra os grandes do futebol paulista na temporada foram três derrotas, um empate e nenhum gol marcado. "Estamos muito mais preparados agora. Será um jogo diferente. O São Paulo está uma reta final das competições e os jogadores estão mais confiantes", explicou o atacante, artilheiro da equipe no ano com 11 gols.

O único adversário para quem o São Paulo não perdeu foi o Santos, em partida na Vila Belmiro pela primeira fase do Campeonato Paulista. Apesar disso, no empate sem gols, Rogério Ceni foi o melhor em campo e evitou a derrota. "O São Paulo vai entrar em campo muito diferente. O Santos tem um bom time, joga em seu estádio e com a torcida, mas nosso time é outro", disse. O São Paulo vem de três vitórias consecutivas, todas sob o comando do interino Milton Cruz.

Fora o Santos, em clássicos no ano o São Paulo perdeu duas vezes para o Corinthians (2 a 0 na Libertadores e 1 a 0 no Paulistão) e outra para o Palmeiras (3 a 0 pelo torneio estadual). Todos os resultados negativos deixaram o clube em crise e o time sob pressão para demonstrar que não é inferior aos rivais. "Agora nessa reta decisiva é que o bicho pega. Vamos ver de verdade se quem se classificou por primeiro ou por último está realmente enfraquecido ou o mais forte", comentou Pato.