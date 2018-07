Pato quer mostrar serviço com sequência como titular no Corinthians

SÃO PAULO - Alexandre Pato foi titular diante do Vitória, domingo, no Pacaembu, e acabou marcando de pênalti um dos gols no triunfo de 2 a 0 pela 13ª rodada do Brasileirão, que colocou o Corinthians no G-4, em quarto lugar com 21 pontos. Agora, o atacante terá a chance de emplacar uma sequência no time, ao ser escalado também para enfrentar o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã.

No domingo, Pato foi escalado diante do Vitória porque o titular do ataque corintiano, Paolo Guerrero, está servindo a seleção peruana, o que vai se repetir na quarta-feira. Assim, o badalado atacante de 23 anos, que veio do Milan em janeiro como o grande reforço corintiano da temporada, tem a chance de mostrar serviço com essa sequência de jogos na equipe.

O técnico Tite elogiou a atuação de Pato no domingo, ressaltando que a presença do jogador dá mais velocidade ao ataque corintiano. E os companheiros também torcem para que ele consiga se firmar. Autor do outro gol diante do Vitória, o volante Ralf, por exemplo, valorizou o esforço que o atacante tem feito diariamente nos treinos para comprovar as expectativas.

Contratado no começo do ano por cerca de R$ 40 milhões, Pato ainda não conseguiu convencer com a camisa corintiana. Ele chegou a ter várias chances como titular, mas não foi capaz de se firmar na equipe de Tite. Agora, tem uma sequência garantida de dois jogos. E já começou bem, marcando gol e arrancando elogios do treinador. O próximo desafio é contra o Fluminense.