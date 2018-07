Pato, Reinaldo e Lucão são as novidades para o jogo contra o Flamengo

SÃO PAULO - O técnico Muricy Ramalho deverá fazer três mudanças no São Paulo para enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. As alterações mais importantes serão feitas na defesa. O zagueiro Lucão, formado nas categorias de base, é o provável substituto de Rodrigo Caio, convocado para a seleção brasileira sub-21, que vai disputar o Torneio de Toulou, na França, no mês de maio. Na lateral esquerda, Reinaldo entra no lugar de Alvaro Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pato volta à equipe depois de ficar fora do clássico contra o Corinthians por questões contratuais e substitui Ademilson, que também foi convocado para a seleção sub-21.

As mudanças foram testadas em um jogo-treino contra a equipe sub-21 realizado na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda. O time principal venceu por 1 a 0, gol de Luis Fabiano. O São Paulo treinou com Rogério Ceni, Luis Ricardo, Lucão, Antônio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Pato, Luis Fabiano e Osvaldo.

A defesa é o setor que mais preocupa os próprios jogadores. O volante acredita que o time tem permitido contragolpes do adversário mesmo quando o São Paulo está em vantagem no marcador. Ele cita o empate por 2 a 2 contra o Coritiba, no Morumbi, como exemplo. "Precisamos encontrar o equilíbrio entre a defesa e o ataque", diz o jogador.

Domingo, contra o Flamengo, o São Paulo tenta interromper a sequência de três empates (Cruzeiro, Coritiba e Corinthians). "É importante vencer para mudarmos a leitura dessa sequência. Para dar confiança, é melhor vencer uma partida em vez de empatar três", argumenta o jogador, que se tornou um dos pilares do setor defensivo do São Paulo.