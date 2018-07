Pato volta aos treinos, mas fica entre os reservas no São Paulo

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, está recuperado de lesão na panturrilha esquerda e voltou a treinar nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. O jogador foi desfalque na última partida do time, conta o Grêmio, e agora volta a ficar à disposição do técnico Juan Carlos Osorio, mas atuou entre os reservas na atividade, que contou com o retorno do meia argentino Centurión.

A primeira hora do treino foi fechada aos jornalistas, que só acompanharam a parte final do trabalho. Os jogadores foram divididos em dois times com 12 atletas na linha e Pato atuou entre os reservas, enquanto Luis Fabiano foi o centroavante da equipe titular. Na atividade, o campo foi demarcado com cones. As equipes eram obrigadas a atacar por fora da área retangular destacada no gramado, para que buscassem chegar ao gol adversário pelos lados.

Centurión se reapresentou nesta quarta-feira e trabalhou junto com o grupo. A comissão técnica havia liberado o jogador na terça-feira para que ficasse em Buenos Aires para resolver problemas pessoais. Agora, o argentino retornou e iniciou a preparação para o próximo jogo. No sábado o São Paulo encara a Chapecoense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe titular, que tinha 12 jogadores na linha, foi armada com: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Carlinhos; Denilson, Souza, Ganso, Michel Bastos, Luiz Araújo (da categoria de base), Centurión, Jonathan Cafu e Luis Fabiano. Já os reservas tinham: Renan Ribeiro; Hudson Breno, Edson Silva e Reinaldo; Auro, Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Wesley, Matheus Reis; Ewandro, Pato e João Paulo.