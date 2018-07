Pato revela comemoração planejada no escudo do clube Alexandre Pato marca o primeiro gol contra o Vitória, corre para o grande escudo do São Paulo localizado ao lado do campo no Morumbi e despenca em um abraço simbólico, levando a torcida à loucura. O roteiro da comemoração no domingo passado, que ganhou as fotos dos jornais e sites, teve um empurrãozinho da assessoria de imprensa, revelou nesta terça-feira o jogador.