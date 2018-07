Pato revela 'sentimento especial' pelo primeiro gol

SÃO PAULO - Alexandre Pato era só sorrisos após sua estreia pelo São Paulo no Morumbi, com a vitória por 3 a 0 sobre o CSA, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ovacionado pela torcida, o atacante não escondeu a emoção com a recepção e afirmou que a explosão para comemorar o gol, seu primeiro pelo clube, foi fruto do longo período sem entrar em campo.

"Foi um sentimento especial fazer um gol no Morumbi com a camisa do São Paulo. É muito bom, sonhei muito com o momento. Quero fazer história aqui", afirmou o atacante, que elogiou o passe que recebeu de Maicon para abrir o placar do jogo. "O mérito foi todo dele, por isso fui abraçá-lo."

O goleiro e capitão Rogério Ceni atuou com uma camisa amarela às vésperas da eleição para presidente do São Paulo e disse que a cor - a mesma da chapa do situacionista Carlos Miguel Aidar - foi uma homenagem a Juvenal Juvêncio, que deixa o comando do clube no próximo dia 16 e viu um jogo do clube pela última vez como mandatário.