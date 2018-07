Pato saiu do jogo por problemas estomacais, diz Muricy

O atacante Alexandre Pato deixou o jogo contra o Flamengo, quarta-feira, no Morumbi, com cara de poucos amigos. Substituído por Luis Fabiano no segundo tempo, o atacante sequer cumprimentou o companheiro e foi direto para o vestiário, sob aplausos de parte da torcida. O técnico Muricy Ramalho, no entanto, explicou que a alteração se deu por uma questão física e não técnica.

"Ele estava com problema de estômago desde o começo do jogo, ameaçando vomitar até no intervalo. Nessas horas o jogador sai por detalhes, e foi por isso que ele saiu, mas não teve nada demais", disse o treinador, que fez questão de minimizar o descontentamento do atacante.

"Não foi nada demais, saiu longe e também não precisa cumprimentar o treinador, ele saiu porque estava longe e não teve nada. Ele não é do tipo que se rebela, acho que saiu rápido para ganhar tempo; volto a repetir que o técnico não precisa ser cumprimentado, mais importante é se o jogador abraçar o amigo que está entrando", disse.

Pato era até então o melhor jogador do São Paulo na partida e conseguia confundir a marcação do Flamengo a cada vez que recuava para receber a bola e tabelar com os companheiros. Foi dessa forma que ele sofreu o pênalti no primeiro tempo.

A diretoria também minimizou o episódio e garante não ter visto nada de excepcional na atitude do atacante. "Não vi o que aconteceu e também não me pareceu nada demais. Não posso opinar sobre uma coisa que não vi", esquivou-se o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro.