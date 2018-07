Pato se destaca em treino e tem data marcada para reestreia no Corinthians

A volta de Alexandre Pato ao Corinthians já tem data marcada. Segundo o técnico Cristóvão Borges, a previsão é que o atacante faça sua reestreia pela equipe no sábado da semana que vem, contra o Figueirense, no Itaquerão. Nesta sexta-feira, o jogador foi o destaque do treinamento no CT Joaquim Grava, com gols, belos dribles e passes.

O treinador comandou um rachão em que Pato marcou dois gols e esbanjou categoria. Mostrando estar bem à vontade, correu, se movimentou e mostrou bom relacionamento com os atletas. Após o treino, Cristóvão confirmou a reestreia do jogador na semana que vem.

"Ele não joga contra o São Paulo, mas estará diante do Figueirense. Ele foi o jogador que ficou mais tempo sem treinamento com bola, e nos preocupamos que ele esteja bem para jogar. Por isso, mais uma semana, e no próximo jogo ele vai estar relacionado", avisou o comandante corintiano.

Desde que retornou ao Corinthians, Pato tem sido alvo de especulações sobre uma possível nova saída e é o centro das atenções nos treinamentos. Entretanto, o treinador garante que isso não se reflete na comissão técnica. Para Cristóvão, Pato tem de ser tratado como mais um.

"O tratamento tem que ser igual, e todos precisam ser respeitados. É para que todo mundo se sinta à vontade, porque é muito importante que todo mundo se sinta importante. Mas o talento é de cada um, e essa individualidade vai aparecer se houver força de conjunto e de grupo", explicou.

O treinador ainda aproveitou a entrevista coletiva para explicar o motivo do empréstimo do volante Maycon. Apontado como uma das boas revelações do clube, o volante foi emprestado até o fim do ano para a Ponte Preta.

"Ele é um jovem talentosíssimo e futuro titular do Corinthians. Este empréstimo faz parte do trabalho, e tem muitos jogadores da posição dele aqui. Eu ia colocar ele para jogar, mas não posso garantir sequência para ninguém, pois a disputa é muito grande. A saída dele, com possibilidade de atuar, é muito boa para todas as partes", analisou.