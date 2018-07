Pato se recupera de lesão, treina e pode enfrentar o Palmeiras

O atacante Alexandre Pato voltou a treinar com bola no São Paulo nesta segunda-feira e deve entrar em campo no clássico desta quarta, contra o Palmeiras, em rodada do Campeonato Paulista. O jogador estava com um problema no tornozelo direito, mas participou normalmente do treino coletivo junto com os demais companheiros de time.

Pato sentiu a lesão no primeiro tempo do jogo da última quarta-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores . O atacante pisou em um buraco no gramado e foi substituído por Centurión. No dia seguinte, o São Paulo divulgou uma imagem do tornozelo inchado do atacante, submetido a tratamento intensivo de até oito horas diárias para se recuperar.