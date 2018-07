Pato será reavaliado e é dúvida para próximos jogos do São Paulo

O atacante Alexandre Pato machucou o pé direito e é dúvida para os próximos jogos do São Paulo. O jogador deixou a partida contra San Lorenzo, nesta quarta-feira, ainda no primeiro tempo e será reavaliado nesta quinta-feira no CT da Barra Funda para saber se terá condições de atuar nos dois próximos compromissos da equipe, ambos pelo Campeonato Paulista, contra o Marília, no domingo, e o Palmeiras, na quarta-feira.

Na vitória por 1 a 0 sobre os atuais campeões da Libertadores, o atacante saiu logo no começo e foi substituído por Centurión. "O Pato pisou em um buraco e se machucou sozinho. O tornozelo dele ainda estava muito inchado. Conversei com ele e ainda temos que esperar um exame mais detalhado", disse o técnico Muricy Ramalho ao fim da partida, válida pela Copa Libertadores.

Pato é o artilheiro da equipe na temporada com oito gols e ainda deu duas assistências. Muricy confia no jogador e vê nele uma função importante. "Sempre falo que ele não pode deixar o Luis Fabiano jogando isolado, tem que entrar na área para confundir a marcação", explicou o treinador. Caso Pato continue como desfalque, pode abrir nova oportunidade para Alan Kardec, que no último domingo marcou o gol da vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas.