Pato sofre lesão e Villarreal empata com o Sevilla no Espanhol

O Villarreal desperdiçou uma boa oportunidade neste domingo de obter sua primeira vitória no Campeonato Espanhol. Jogando em casa, a equipe criou inúmeras chances contra o Sevilla, mas pecou nas finalizações e ficou apenas no 0 a 0.

Esse foi o segundo empate em duas partidas do Villarreal, que encara o Málaga na próxima rodada, fora de casa. Já o Sevilla foi a quatro pontos e tenta manter a boa sequência contra o Las Palmas, em Sevilha.

A partida deste domingo marcaria o reencontro entre dois ex-jogadores do São Paulo: Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso. Mas o duelo foi decepcionante a eles. O atacante do Villarreal sofreu uma lesão e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, enquanto o meia do Sevilla sequer entrou em campo.

Depois da grande vitória na estreia do Espanhol, por 6 a 4, sobre o Espanyol, o time de Jorge Sampaoli sentiu a pressão da torcida adversária e pouco atacou neste domingo, contrariando a tradicional ofensividade de seu treinador.

Já o Villarreal, sobretudo com o atacante colombiano Rafael Santos Borré, que entrou no lugar de Pato, pressionou e sempre esteve mais próximo do gol. Ainda assim, com pouca inspiração nos arremates, não conseguiu abrir o placar.