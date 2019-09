Pato tem lesão muscular e desfalcará o São Paulo contra o Botafogo

O atacante Alexandre Pato será desfalque no São Paulo para a partida contra o Botafogo, neste sábado, às 11h, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu um estiramento muscular na coxa direita no treino da última quarta-feira.

LEIA TAMBÉM > Calor no Rio de Janeiro preocupa o São Paulo para jogo às 11h

Pato retornou ao São Paulo no último domingo, ao entrar no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o CSA, no Morumbi. Antes, o atacante havia perdido cinco partidas por causa de um outro problema muscular na coxa direita.

Sem Pato, a tendência é de que Everton permaneça no ataque do São Paulo para a partida contra o Botafogo. O elenco finaliza a preparação na manhã desta sexta-feira, já no Rio de Janeiro, em atividade novamente fechada à imprensa.

Uma provável escalação do São Paulo para o confronto no Engenhão tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Pablo.

Além de Pato, o outro desfalque da equipe para a partida é o atacante Rojas, que só voltará a jogar em 2020 após passar por cirurgia no joelho direito. O lateral-direito Igor Vinícius e o volante Hudson cumpriram suspensão no último domingo e voltam a ficar à disposição de Cuca.