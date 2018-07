Pato tem primeiro contato com a torcida do Corinthians no Pacaembu

SÃO PAULO - Alexandre Pato teve na noite desta quarta-feira o seu primeiro contato com a torcida do Corinthians desde a sua chegada ao clube no início do mês. O atacante foi estádio do Pacaembu de ônibus junto com o time para acompanhar a partida contra o Mogi Mirim pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Vestindo calça jeans e agasalho do clube, Pato foi ao vestiário e posou para fotos ao lado dos companheiros. Depois, subiu para a área para assistir ao jogo.

A estreia do atacante deve ocorrer domingo, contra o Oeste, no Pacaembu. O teste final será feito nesta quinta-feira com o preparador físico Fábio Mahseredjian. "Estou trabalhando bem, vamos ver como vai ser amanhã. Espero jogar sem dor no domingo", disse o atacante.

Pato já não consegue esconder a ansiedade. Antes de chegar ao Pacaembu, ele postou uma foto na rede social Instagram da sua chuteira personalizada com a inscrição "P7" e escreveu: "Logo, logo..."

Essa é a segunda vez que Pato acompanha o Corinthians no Pacaembu. Na decisão da Libertadores, ele viu também da área vip o Alvinegro bater o Boca Juniors por 2 a 0. Ele, inclusive, disse que a empolgação da torcida alvinegra naquele jogo foi fundamental na sua decisão de defender o clube do Parque São Jorge.

Os ingressos para a possível estreia de Pato começarão a ser vendido nas bilheterias nesta quinta. As entradas para a arquibancada verde já foram esgotados através do programa Fiel Torcedor.