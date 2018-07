Pato treina bem e prepara estreia no Corinthians para domingo

SÃO PAULO - Pela programação do técnico Tite, o atacante Alexandre Pato fará sua estreia com a camisa do Corinthians no domingo, diante do Oeste, no Pacaembu, pela quinta rodada do Paulistão. A presença do reforço ainda não foi confirmada, mas ele mostra já estar preparado para jogar, como ficou claro durante o treino realizado na tarde desta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico.

Enquanto os titulares realizaram apenas trabalho de recuperação, após a vitória de virada sobre o Mogi Mirim na noite anterior, os reservas do Corinthians fizeram um treino coletivo em campo reduzido na tarde desta quinta-feira. E Pato estava em campo, atuando com desenvoltura e sob forte calor junto com os companheiros. Antes da atividade, ele também teve uma conversa particular com Tite.

Depois da vitória sobre o Mogi Mirim, Tite adiantou que pretendia promover a estreia de Pato no domingo, mas explicou que iria decidir isso apenas nesta sexta-feira. O técnico também revelou que, mesmo que tenha o reforço à disposição diante do Oeste, irá deixá-lo inicialmente no banco de reservas, garantindo a manutenção dos mesmos titulares que jogaram na noite de quarta.

Grande reforço corintiano da temporada - são 15 milhões de euros a serem pagos ao Milan -, Pato já está ambientado ao novo clube. Ele vem participando normalmente dos treinos, mostrando estar adaptado e em boa forma. Além disso, foi ao Pacaembu na noite de quarta para torcer pelo time no jogo contra o Mogi Mirim. Agora, resta entrar em campo, o que deve acontecer na tarde deste domingo.