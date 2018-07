Pato treina no CT, mas só deve voltar a jogar contra o Palmeiras

O São Paulo pode ter o retorno de Alexandre Pato para o clássico contra o Palmeiras. Em fase final de recuperação de uma contratura na coxa esquerda sofrida contra o Huachipato, no último dia 5, o atacante esteve no gramado do CT da Barra Funda e participou de algumas atividades com bola.

Apesar da recuperação estar em fase final, os médicos acreditam que o jogador não terá condições de enfrentar o Internacional na quarta-feira, no Morumbi. A ideia é prepará-lo para a reta final da temporada.

"Ele treinou um pouco mais forte e não sentiu nada, mas, para quarta, está um pouco em cima. Domingo ele pode ser pelo menos banco", disse Muricy Ramalho após a partida contra o Vitória, em Salvador.

São sete jogos de ausência por lesão, maior marca desde que chegou ao clube, em fevereiro. Pato vivia seu melhor momento no Tricolor e é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 12 gols - Luis Fabiano é o maior goleador, com 18.

Quando voltar, ele precisará voltar a disputar posição com Luis Fabiano, que ganhou pontos com Muricy após a boa partida contra o Vitória. O camisa 9 marcou um gol e deu o passe para Kaká definir a vitória por 2 a 1, que levou o time aos 62 pontos, a cinco do Cruzeiro.