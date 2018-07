Pato volta ao Corinthians na sexta sem definir futuro

Alexandre Pato tem contrato de empréstimo com o Chelsea até o dia 30 de junho e a expectativa no Corinthians é que o atacante se apresente nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava, mesmo sem saber onde jogará no segundo semestre. A intenção do jogador é permanecer no futebol europeu, mas faltam interessados dispostos a pagar os R$ 800 mil mensais de salário que ele ganha no Corinthians. O próprio clube brasileiro quer se livrar dessa dívida. No Chelsea, Pato deixa o time inglês após disputar apenas duas partidas e sem chance de renovar contrato.

Seu empresário rodou a Europa atrás de um novo contrato para o jogador, mas ainda não encontrou nenhum time que queira o atacante na temporada 2016/17, que começa em dois meses, depois dos Jogos Olímpicos.

A diretoria corintiana admite a possibilidade de reintegrar o atacante, mas o objetivo é conseguir sua venda ou um novo empréstimo válido até o fim do ano e assim se livrar do alto salário ou pelo menos pagar menos, como fazia quando emprestou Pato para o São Paulo. Naquela parceria, os clubes dividiram em 50% o pagamento mensal do atacante.

O curioso é que, embora não demonstre muita empolgação em contar com Alexandre Pato, a diretoria do Corinthians corre atrás de reforços para o ataque e busca no mercado alguém que possa chegar e assumir a condição de titular. O fato é que a diretoria do clube alvinegro não admite reintegrar o jogador, mesmo precisando de um homem de frente.