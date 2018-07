Pato volta ao Milan para duelo contra a Juventus

Milan e Juventus travam uma acirrada disputa pela liderança do Campeonato Italiano, e o time milanês tem um ponto a mais, mas a equipe de Turim tem um jogo a menos.

"Ainda não é um jogo decisivo, mas uma vitória para qualquer um dos times altera o equilíbrio do campeonato", disse Allegri na sexta-feira. "Só temos de tentar conseguir o melhor resultado que pudermos."

Antonio Conte, técnico da Juve, disse que sua equipe pode se beneficiar da ausência do atacante milanista Zlatan Ibrahimovic, suspenso durante três jogos por ter estapeado um adversário do Napoli neste mês. O sueco já marcou 15 gols no atual torneio.

"Ibra altera o equilíbrio em favor do time pelo qual ele joga, mas nossa atitude não vai mudar, independentemente de com quem jogarmos", disse Conte a jornalistas.