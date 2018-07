Pato volta, é titular, e Milan vence no San Siro

Pato não entrava em campo pelo Milan desde abril, quando participou de uma única partida - a anterior havia sido em fevereiro. O jogador, que esteve na Olimpíada e se machucou na pré-temporada, havia ficado no banco de reservas nos dois últimos compromissos do time, contra Lazio e Málaga. Dessa vez, começou como titular.

O gol da vitória, porém, só saiu depois que Pato deu lugar a Pazzini, aos 27. Cinco minutos depois, El Shaarawy recebeu de Abate e fez o único gol do jogo, garantindo Allegri no cargo pelo menos até o próximo jogo.

Em má fase, o Milan é o nono colocado no Campeonato Italiano, com 10 pontos, passando à frente do Genoa, o 10.º, com nove pontos. Também neste sábado, o Siena de Zé Love empatou sem gols com o Palermo, em casa, e segue na lanterna, sem vencer na competição. O Palermo está em 16.º.