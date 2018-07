Patric projeta títulos no Atlético-MG em 2011

"Estou muito feliz e agradeço pela oportunidade que o presidente Alexandre Kalil está colocando em minhas mãos, junto com esse grupo maravilhoso que o Atlético tem. Sei que é um clube muito bem estruturado e oferece o melhor para o jogador. Então, tenho certeza que vamos brigar por títulos", afirmou.

Patric, de 21 anos, também se mostrou satisfeito por poder trabalhar com o técnico Dorival Júnior. "Sei que é um treinador que joga sempre para vencer. Não tenho dúvida de que, neste ano, pegando a equipe desde a pré-temporada, ele fará novamente um grande trabalho para que a gente possa alcançar grandes conquistas", comentou.

O lateral está ansioso ainda para jogar diante da torcida atleticana. "É uma torcida maravilhosa, que dá brilho nos olhos dos jogadores. Não tenho dúvida de que vou me identificar muito com essa torcida porque sou um atleta muito vibrante e que está sempre correndo e lutando pelo grupo. Tenho certeza que, com o apoio dessa torcida, o Atlético vai sair campeão de todas as competições que disputar em 2011", disse, confiante.