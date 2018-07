Patric sofre estiramento muscular e deve desfalcar o Atlético-MG

O lateral-direito Patric realizou exames nesta terça-feira que apontaram um estiramento muscular na coxa direita. O jogador se machucou na derrota para o Santos por 3 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, e não tem previsão para retornar aos gramados.

A lesão é mais um problema para o técnico Marcelo Oliveira, que já não conta com o titular da posição. Marcos Rocha está em fase final de tratamento de um problema no cotovelo e também não tem previsão de retorno.

O treinador ainda tem dois outros desfalques para o duelo contra o Atlético-PR no próximo domingo, às 11h, no estádio Independência, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Fred e o volante Rafael Carioca estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Os prováveis substitutos, caso o esquema com três atacantes seja mantido, serão Otero e Júnior Urso, respectivamente. Os dois treinaram nesta terça-feira com os atletas que não começaram entre os titulares no jogo de domingo.

A derrota para o Santos mandou o Atlético-MG da segunda para a quarta colocação no Brasileirão, com 35 pontos, a quatro de distância do líder Palmeiras. O xará paranaense vem de duas derrotas consecutivas e está em sétimo lugar, com 30 pontos.